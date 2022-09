1.200 kandidaten voor jobdag op vliegbasis van Kleine Brogel

"We verwachten hier op de jobdag 1.200 bezoekers, jongeren die zich individueel hebben ingeschreven of die met hun school komen", vertelt Oomst. Yetl is één van de geïnteresseerden. "Mijn studies zitten er bijna op, en ik ben nu op zoek naar een job, maar ik zoek iets anders dan een gewone kantoorjob." Dario heeft dan weer een specifieke job in gedachten. "Ik zou graag het vliegveld willen helpen bewaken. Ik heb daar ook een zevende jaar voor gevolgd en ga me nu inschrijven om deel te kunnen nemen aan de selectieproeven bij defensie."