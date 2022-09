12 Limburgse gemeenten gaan in beroep tegen vergunning voor uitbreiding Liège Airport in Bierset

De luchthaven van Bierset mag van de Waalse regering vanaf 2023 uitbreiden. De tweede landingsbaan wordt verlengd en het aantal vluchten mag worden opgetrokken tot 50.000. Dat is een pak minder dan de 70.000 vluchten die de luchthaven had aangevraagd, maar toch zijn de Limburgse buurgemeenten ongerust. "Van de 245 pagina’s die het document telt, gaat er maar eentje over de bezorgdheden van alle gemeentes", vertelt burgemeester Mark Vos van Riemst. "Er werden wel enkele beperkingen aan de uitbreiding opgelegd, maar over de types van vliegtuigen waarmee ze in Bierset mogen landen en opstijgen wordt niets gezegd. Er mag nog altijd met zware en luide toestellen gevlogen worden en dat is een groot probleem."