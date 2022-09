Cocaïne en cannabis gevonden in ouderlijk huis: voorzitter Vlaamse Jeugdraad ontkent elke betrokkenheid

Amir Bachrouri, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, zegt in een persmededeling dat hij niets te maken heeft met de drugs die in het huis van zijn moeder zijn aangetroffen bij een huiszoeking door de Antwerpse politie. De 19-jarige Bachrouri, zijn moeder en een minderjarig gezinslid werden verhoord, maar verklaren van de drugs niets af te weten. Voor alle duidelijkheid: Bachrouri is verhoord als getuige.