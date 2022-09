"Fietsers en voetgangers moeten bedelen voor groen licht": Groen voert actie tegen drukknoppen in Antwerpen

Op heel wat plekken in de stad Antwerpen moeten zwakke weggebruikers op een knopje drukken vooraleer het verkeerslicht op groen springt en daar wil Niel Staes, gemeenteraadslid van Groen, graag verandering in zien. "Ze moeten bijna bedelen om te mogen oversteken", vertelt Staes. "De kruispunten waar die knopjes staan, zijn niet conflictvrij en er zijn vaak lange wachttijden. We merken ook dat je soms niet genoeg tijd hebt om in één keer over te steken als voetganger of fietser. Aan de Leien, aan de Plantin en Moretuslei of in de Singel kom soms vast te zitten in het midden. Dat zou vermeden moeten worden, zeker als je een vlotte doorstroming wil voor fietsers en voetgangers in deze stad."