Van koning Charles tot prins Archie: hoe de dood van de Queen een heuse stoelendans met adellijke titels in gang zet

Koning Charles: een naam met een eerder bedenkelijke reputatie

Het wordt "Charles III", dat betekent dat er ook nog enkele andere Karels op de troon moeten gezeten hebben. Maar die hebben geen al te beste historische reputatie.

De eerste koning Charles (Karel I) werd gekroond in 1625. Hij was een man die de absolute macht nastreefde. Hij botste daarin voortdurend met het parlement. Het leidde uiteindelijk tot een heuse burgeroorlog. Karel werd afgezet en onthoofd en de monarchie werd zelfs even afgevoerd.

Pas 11 jaar later werd Engeland weer een koninkrijk, toen Karel II op de troon werd gehesen. Ook hij had een hoogst wankele relatie met de parlementen en stond daarnaast bekend als iemand die massa's geld uitgaf aan oorlogen. Tijdens zijn heerschappij brak ook de pest uit in Engeland en verwoestte de "Grote Brand" Londen.

En dan was er nog Karel Edward Stuart, ook wel Bonnie Prince Charlie genoemd, die in de achttiende eeuw met een opstand zijn rechten op de Engelse troon probeerde op te eisen. Hij was de kleinzoon van katholieke koning Jacobus II, die was afgezet ten voordele van de protestante lijn van de familie. Bonnie Prince Charlie werd door zijn volgelingen steevast bestempeld als koning Karel III, maar die titel heeft hij nooit officieel kunnen voeren.