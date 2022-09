Amerikaanse ambassade heeft interesse in (binnenkort leegstaand) ING-kantoor aan Sint-Michielswarande in Etterbeek

De Sint-Michielswarande is een gebied van ongeveer vier hectare groot in de gemeente Etterbeek, tussen de metrostations Merode en Thieffry. In het begin van de jaren 1960 werd het hele gebied heringericht om er in de eerste plaats de zetel van de Bank Brussel Lambert onder te brengen, nu ING. Er werden verschillende woongebouwen en winkels geplaatst. Vandaag heeft ING besloten het gebouw te verkopen, tegen 2023 moet het pand zijn ontruimd.