Amerikaanse gigant Amazon neemt machinebouwer Cloostermans uit Hamme over

Nu nemen de Amerikanen het bedrijf uit Hamme over. De bedoeling is dat de 200 werknemers van Cloostermans samen met teams van Amazon nieuwe technologische oplossingen gaan ontwikkelen.

Cloostermans is opgericht in 1884 in Hamme en was eerst actief in de textielindustrie. De laatste jaren worden er machines op maat gemaakt, met de nadruk op creatieve innovaties. Het bedrijf was 6 generaties in privébezit en wordt nu een onderdeel van Amazon. Financiële details zijn daarbij niet vrijgegeven.