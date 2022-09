Analyse studiebureau is duidelijk: Tielt-Winge, Bekkevoort, Kortenaken en Geetbets kunnen best fuseren

“Rekening houdend met wat er allemaal op ons af komt, gaat de Vlaamse overheid ons dwingen om te fusioneren. Dan is er geen financiële bonus en dan zal Tielt-Winge samen met Begijnendijk bij het kanton Aarschot gaan horen. En dan worden wij de stad Aarschot. Daar zitten we nu niet op te wachten”, zegt Beeken. “Als we zelf de keuze maken, maken we één grote landelijk gemeente in dat binnengebied. Zo hebben we zelf de regie nog in handen, anders verliezen we die.”