België krijgt opnieuw prestigieuze Ironman: triatlon komt in 2023 naar Knokke-Heist

De laatste Belgische Ironman was in Antwerpen, in 2012. "Ik ben heel blij voor de Belgische atleten dat hun sport met een hele mooie naam in ons land tevoorschijn komt", laat ambassadeur Marc Herremans, ex-triatleet, weten. "Het is een mooie locatie om een vervolg te breiden aan het Belgische verhaal. Het is niet evident om een Ironman naar een land te krijgen. Je moet aan veel zaken voldoen".

"Het parcours in Knokke-Heist zal heel snel worden. De zwemmers zullen in open zee goed moeten kunnen coördineren. Het fietsparcours zal uiteraard vlak zijn, maar ik denk dat er veel bochten zullen inzitten. Het loopparcours op de dijk is dan weer heel snel."