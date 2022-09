Benzine 95 wordt goedkoper dan 1,7 euro per liter, maar accijnzen verhogen weer

Wie benzine 95 tankt, zal vanaf morgen minder betalen. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. In de lagere prijs zitten wel hogere accijnzen omdat het cliquetsysteem wordt toegepast nu de benzineprijs onder de 1,7 euro per liter zakt. Een liter benzine 95 (E10) kost vanaf morgen maximaal 1,691 euro per liter, een daling met 4 cent. Een liter benzine 98 (E5) daalt 1,3 cent tot 1,918 euro: daar worden de accijnzen niet verhoogd omdat de prijs boven de grens van 1,7 euro blijft.