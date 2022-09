Toeristisch centrum geopend in oude steenbakkerij in Boom: "Beleven hoe de mensen er vroeger werkten" 

Op de plek waar vroeger een steenbakkerij was, in Boom, is een nieuw toeristisch centrum geopend. Het nieuwe centrum heet Brik Boom en vertelt over de geschiedenis van de baksteenindustrie in de Rupelstreek. "De oude schrijnwerkerij en ringoven werden helemaal gerestaureerd en kregen een nieuwe inrichting", vertelt Luc Verbeeck, een van de vrijwilligers die meewerkte aan het project.