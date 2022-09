Brits-Antwerpse Mary-Ann ontmoette koningin Elizabeth II: "Zeer lieve, waardige dame"

Mary-Ann Marinus is voorzitter van de Antwerp British Community Association. “Dat is een sociale club voor Britten en Anglofielen in Antwerpen. Maandelijks komen we bij elkaar en doen we een uitstap of gaan we gezellig eten.” De club bestaat al meer dan 100 jaar. “Sinds 1920. Toen nog exclusief voor Britten, maar door de jaren is er veel veranderd. We praten ook steeds in het Engels.” Marinus was 12 jaar toen ze naar Antwerpen verhuisde.