Britse politici halen anekdotes boven over de Queen, ex-premier Theresa May: "Ik liet stuk kaas vallen en ze glimlachte gewoon"

Eén van hen was Boris Johnson, die stapte begin deze week nog op als Britse premier. Hij had het over de interesse van de koningin in politiek en de wijsheid van haar adviezen. Johnson haalde ook de bescheidenheid van de koningin aan. "In tegenstelling tot wij als politici, met onze chauffeurs en onze gepantserde voertuigen, kan ik u vertellen dat ze zélf reed met haar eigen auto aan een toch wel alarmerend hoge snelheid over de Schotse wegen."