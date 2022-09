Van minnares van Charles tot koningin-gemalin van het Verenigd Koninkrijk: Wie is Camilla Parker Bowles?

Koningin vs. koningin-gemalin? What's in a name?

Hoewel Camilla nu officieel koningin is van het Verenigd Koninkrijk, zal ze nog niet (meteen) Queen Camilla genoemd worden. Officieel is ze een 'Queen consort' of koningin-gemalin. Een Queen of koningin bestijgt de troon door opvolging. Een koningin-gemalin doet dat omdat ze getrouwd is met een troonopvolger. Aangezien Camilla de vrouw is van een koning, is ze dus een koningin-gemalin.

Jarenlang werd gedacht dat Camilla 'slechts' de titel prinses-gemalin zou krijgen (uit wrok en woede voor de dood van prinses Diana), maar in februari 2022 stond Elizabeth II toe dat Camilla zich koningin-gemalin noemde. Na verloop van tijd zal Camilla waarschijnlijk wel Queen genoemd worden, maar nu ligt dat ook nog wat gevoelig in het Verenigd Koninkrijk. Als Britten spreken over de 'Queen', dan denkt men uiteraard nog aan Koningin Elizabeth II. Er zal dus hoogstwaarschijnlijk wat tijd nodig zijn vooraleer de Britten naar Camilla zullen verwijzen als 'Queen'.