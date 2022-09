Center Parcs opent natuurbelevingspad in Lommel: "Langs mooiste plekken in het park" 

Morgen gaat het natuurbelevingspark in Center Parcs De Vossemeren officieel open. Het is een echte familiewandeltocht waar zowel jong als oud wat kan bijleren over de natuur. "Het is een pad van 2,5 kilometer langs de mooiste plekjes in het park, langs de mooiste stukken natuur", zegt Jean Henckens, de Limburgse huisbioloog van Center Parcs. "Ons park bestaat hier nu al 35 jaar en het zijn plekjes waar tot nu toe niemand kwam en die wil ik nu toegankelijk maken"

Toeristen kunnen het pad ontdekken met natuurrangers en enkele ezels. "De ezels gaan heel graag mee wandelen", vertelt Henckens. "De ezels zullen vergrootglazen, tekenblokken en meetlatten dragen, want onderweg valt er heel wat te leren. De rangers vertellen onderweg over de natuur in het park. Het is de bedoeling dat ze mensen laten nadenken over de natuur. Alles wat we als normaal beschouwen in de natuur wordt in vraag gesteld."