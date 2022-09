King Charles III: de geduldigste (Britse) prins ooit die nu op pensioengerechtigde leeftijd als koning aan de slag gaat

Diana geeft aan de BBC een interview waarin ze een legendarische zin uitspreekt: "There were three of us in this marriage, so it was a bit crowded." Dat zinnetje boort Charles (en "echtbreekster" Camilla) rechtstreeks de grond in. Het volk blijft de kant van de geliefde Diana kiezen. Dat volk is ook nog niet de smeuïge details in de pers vergeten uit een onderschept telefoongesprek tussen Charles en Camilla. Daarin geeft hij aan zijn minnares te kennen dat hij wil "reïncarneren als haar tampon". Uitspraken een kroonprins onwaardig. Charles kan het wel schudden met Camilla aan zijn zijde.