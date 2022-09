CHECK- Hoe WTC-eigenaar in 9/11-complot terecht kwam door torens te verzekeren tegen terreur 

Omdat terroristische aanslagen in de zomer van 2001 in de VS nog relatief zeldzaam waren, stond financiële dekking tegen terreur nog standaard in verzekeringscontracten voor vastgoed. In 1993 moest een verzekeraar bijvoorbeeld 510 miljoen dollar uitbetalen aan de toenmalige WTC-eigenaar toen een bestelwagen vol explosieven in de ondergrondse parking van het complex ontplofte. Er vielen toen zes doden en meer dan duizend gewonden.

De verzekering die Silverstein met andere woorden afsloot was geen exclusieve en expliciete polis tegen terreur, maar een contract waarin terreur ook was opgenomen. Het is pas in de nasleep van 9/11 dat ook de angst bij verzekeraars toesloeg en zij dekking tegen terreur als aparte verzekering begonnen aanbieden.