Minister Crevits: "Als opnieuw blijkt dat Ventilus-hoogspanningslijn enkel bovengronds kan, is discussie gesloten"

"Alle burgemeesters zijn intussen overtuigd van de noodzaak van die hoogspanningslijn en dat is een stap voorwaarts. Maar we willen absolute zekerheid dat het niet ondergronds in gelijkstroom kan", zegt Vlaams viceminister-president en minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V).

"Er zijn projecten die jarenlang worden tegengehouden, omdat je niet op voorhand goed uitlegt waarom je een bepaalde keuze maakt. Daarom dat we nu een tweede opinie vragen. Als de nieuwe expert nu zegt: het kan wél ondergronds, dan moeten we op die piste doorgaan. Als die zegt dat het niet kan, dan is de discussie wat mij betreft gesloten."

Tegen november moet er een beslissing zijn genomen.