Dak dansschool ingestort na hevige regenval in Kontich: "Balletvloer staat 10 centimeter onder water"

Rond 21.40 uur heeft het dak van dansschool Het Dansateljee het begeven, vermoedelijk onder de druk van de grote massa water. Zaakvoerder Leen Bridts van Het Dansateljee was als eerste ter plaatse. "Het alarm ging af, en ik dacht dat het gewoon om een stroompanne ging omdat het hard had gestormd, maar het was veel erger. Het dak van een danszaal is ingestort. Ik was even in paniek. De brandweer is ter plaatse gekomen."