70 jaar op de troon, 15 Britse premiers zien passeren en 30 corgi's/dorgi's "overleefd": de Queen in cijfers en weetjes

De Queen heeft een voorliefde voor paarden en honden. Mensen komen op de laatste plaats, durven de Britten al eens ironisch te beweren.



Paarden: Elizabeth rijdt van kindsbeen af op paarden. Het is een van de weinige hobby's waarmee ze zich compleet kan ontspannen of waar ze volledig kan in op gaan (zie video's). In haar stallen worden zelfs heuse volbloedpaarden gekweekt. Ze is trouwens de eerste regerende vorst die de prestigieuze Ascot Gold Cup-race wint met een van haar merries, Estimate. Tijdens de coronalockdown wordt de 94-jarige Queen gefotografeerd op pony Fern in op haar landgoed in Windsor.

En het zit in de genen want haar enige dochter, prinses Anne, wordt Europees kampioene paardrijden in 1971 en kleindochter, Zara Philips, brengt zilver mee van de Olympische Spelen in Londen in 2012.