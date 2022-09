Demir weigert vergunning voor stelplaats De Lijn in Wondelgemse Meersen in Gent: "Dossier juridisch niet in orde"

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft beslist geen omgevingsvergunning af te leveren voor de ontbossing en de bouw van een stelplaats en oefenterrein voor De Lijn in de Wondelgemse Meersen in Gent. "Het aanvraagdossier is juridisch niet in orde en zou meteen sneuvelen in beroep", meent Demir. Zo is er volgens haar geen juridisch sluitend boscompensatievoorstel opgenomen.