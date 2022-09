Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw kleuren rood voor Remco Evenepoel: rode éclairs en groot scherm

"We willen Remco daarmee een duwtje in de rug geven", stelt Frank. "En de klanten moeten niet bang zijn want de smaak is hetzelfde als van een gewone éclair." En bovendien verkopen ze als zoete broodjes. "Gisteren waren ze na de middag al allemaal uitverkocht", zegt de bakker. "Dat hadden we niet verwacht. Maar nu zijn we beter voorbereid en hebben we voldoende éclairs, ook voor het weekend. Zondag zal het alle hens aan dek zijn."