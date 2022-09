Gent maant taxichauffeurs aan om passagiers ook elektronisch te laten betalen: "Enkel cash mag niet"

De stad Gent wil dat de taxichauffeurs aan passagiers altijd de keuze geven tussen cash of elektronisch betalen, met een bankkaart of via een betaalapp. Een kleine groep taxichauffeurs zou mensen verplichten om met cash geld te betalen. En dat is niet wettelijk: sinds eind juli is het verplicht om meerdere betaalmethodes aan te bieden.