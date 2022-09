Een op vijf bestuurders rijdt te snel in schoolomgeving Bornem en Puurs-Sint-Amands

De politie in Bornem en Puurs-Sint-Amands heeft bij de start van het nieuwe schooljaar extra snelheidscontroles in de buurt van scholen gehouden. 1 op de 5 van de gecontroleerde voertuigen reed er te snel. In totaal controleerde de politie zo’n 1250 wagens in een zone 30, dus het gaat om meer dan 250 voertuigen. "Dat is een bijzonder hoog aantal", zegt Elke Wauters van de politiezone Klein-Brabant.

De meeste overtredingen gebeurden in de Kloosterbunder in Puurs-Sint-Amands, daar reed 38% te snel. Ook in Breendonkdorp en Kleine Amer werd de snelheidslimiet niet gerespecteerd, daar ging het om respectievelijk 35% en 28%. In Bornem werd in Luipegem en de Hingenesteenweg een kwart van de bestuurders geflitst.

"We hadden op voorhand al aangekondigd dat we in september meer zouden inzetten op snelheidscontroles aan de schoolpoort", zegt Wauters. "Uit de resultaten van deze controle zien we vooral dat er nog meer nodig zal zijn. We zullen de komende weken dan ook nog extra flitscontroles uitvoeren." De bestuurders die geflitst werden, krijgen een gasboete in de bus.