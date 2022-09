Primeur in Vlaanderen: Mini-zendertje rond wespentaille verraadt locatie van 2 hoornaarsnesten rond Gent

Het gebruik van de zenders leverde vrijwel meteen succes op: 2 nesten, in Gentbrugge en Drongen werden op die manier gevonden. Telkens lagen ze 700 meter tot een kilometer van de lokpot. Ze konden zelfs eenvan de zenders recupereren. “We verdelgden het nest en de hoornaar met de zender lag dood in het nest. We moesten wel naar het nest klimmen en de gezenderde hoornaar zoeken. Nu kunnen we de zender opnieuw gebruiken, want die kosten toch 240 euro per stuk.“

Veel tijd hebben ze nochtans niet: de batterij van de zender gaat gemiddeld 7 dagen mee. Dus is het van belang om er snel een nieuwe hoornaar mee uit te rusten.

“Door de hoge kostprijs blijft onze belangrijkste techniek nog altijd het in de gaten houden van de lokpotten. Op basis van hoe lang ze wegblijven, kunnen we berekenen hoe ver het nest zich ongeveer bevindt. Enkel in bosrijke gebieden, waar we het nest niet meteen vinden, gaan we deze techniek nog toepassen”, voegt Dominique Soete van Vespa-Watch er nog aan toe.