Elke maand de energie betalen die je écht verbruikt hebt? Zo kan het

Het systeem heeft dus zeker wat voordelen. Maar Leen Vandezande wil tegelijk wel waarschuwen voor hoge afrekeningen in de wintermaanden.

Bij een jaarlijkse afrekening betaal je elke maand hetzelfde voorschotbedrag, en wordt het ‘seizoenseffect’ in je verbruik verdeeld over het hele jaar. Bij een maandelijkse afrekening is dat niet zo.

"Verwarm je op gas of elektriciteit? Dan zal je factuur in dit systeem tijdens de koude maanden een pak hoger zijn dan in de zomer. Je zet dus best wat geld opzij voor de winter", besluit Vandezande.