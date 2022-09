Europese ministers over dure energie: "Vooruitgang in het dossier", maar we zijn er nog niet helemaal

De gasprijzen zomaar aftoppen, is trouwens niet zo eenvoudig en houdt risico's in. "Je moet ervoor zorgen dat de andere werelddelen - vooral Azië - niet opbieden en alle gas opkopen", zegt Heirbaut. "Want dan zitten we met een bevoorradingsprobleem."

Kan het voorstel van Van der Straeten om een dynamisch prijsplafond in te voeren hier soelaas bieden? Zo'n plafond zou dan meestijgen als Aziatische landen bijvoorbeeld meer bieden. Maar het is dus weer aan de Commissie om hier met een nieuw voorstel uit te werken. "We zijn er bijna, maar nog niet helemaal", zo lijkt het.