Fietsersbond voert actie in Sint-Truiden voor veiliger fietspaden, stad keurt fietsring goed

"De stad zet volop in op veilige schoolomgevingen", zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). "Op dit moment zijn de straten aan vier scholen heringericht, onder meer met een schoolstraat. En de feedback daar is positief. Vandaag geven we ook de goedkeuring aan het ontwerp van een fietsring rond het centrum. Op het ogenblik dat we de eerste padesteek van de fietsring realiseren, kunnen we van heel de binnenstad één fietszone maken. Dat wil zeggen dat de auto er constant achter de fietsers moet blijven."