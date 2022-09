Van "bijzonder populair" tot "band die er vroeger was, is niet meer": Gemenebest reageert gemengd op overlijden Queen Elizabeth

The Queen was volgens de correspondent erg geliefd down under. "Ze was de eerste Britse monarch die op bezoek kwam in Australië en is hier in totaal 16 keer geweest", weet Masco. "De laatste keer was in 2011 en ze kreeg altijd een zeer warm welkom van de bevolking. Ze was erg betrokken met het land en kwam er graag. Ze was hier bijzonder populair."

De reacties bij de Australiërs zijn volgens Masco dan ook vergelijkbaar met die in het Verenigd Koninkrijk. "Iedereen is ermee begaan", zegt ze. "De vlaggen hangen halfstok. Het parlement is geschorst en er komt een dag van nationale rouw. Onze eerste minister en de gouverneur-generaal (red. vertegenwoordiger van het koningshuis in Australië) reizen af naar Londen voor de begrafenis en om kennis te maken met de nieuwe koning."