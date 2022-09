Groot DNA-onderzoek legt geschiedenis van de domesticatie van de ezel bloot

Ezels hebben de geschiedenis van de mensheid mee vorm gegeven, als werkdieren in de landbouw en als lastdier, zelfs in onherbergzame en moeilijk toegankelijke streken. In tegenstelling met het paard was er niet veel bekend over de domesticatie van de ezel. Om te ontdekken waar en wanneer de ezel door de mens gedomesticeerd werd, heeft een internationaal team de meest volledige collectie van ezelgenomen geanalyseerd die ooit verzameld werd. Ezels blijken zo'n 7.000 jaar geleden in Afrika voor het eerst gedomesticeerd te zijn.