Ramen open of dicht deze winter? "Het wordt een moeilijke keuze tussen ventileren of energie besparen"

De coronacrisis heeft ons geleerd hoe belangrijk goede luchtkwaliteit is. Door voldoende verluchting wordt het risico om een coronabesmetting of andere virussen op te lopen immers kleiner. Daarom gingen de ramen op school of het werk wijdopen vorige winter, en werd de verwarming hoger gedraaid toen die ramen weer dicht gingen.

Maar of dat ook de komende winter nog een optie is, daar heeft Siel Verbeurgt haar twijfels bij. Ze is directeur van basisschool De Trampoline in Herzele, en vreest dat de ramen open zetten voor een veel te hoge energierekening zal zorgen. "Wij moeten op het einde van de maand onze facturen kunnen betalen. Schoolgebouwen zijn over het algemeen wat ouder en niet altijd even goed geïsoleerd, dus het wordt een zoektocht naar een goed evenwicht."