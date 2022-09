Ijsbaan Leuven blijft open ondanks hoge energieprijzen: "Erger moet het niet worden" 

“Wij hebben in juni onze inkomprijs al een stukje moeten verhogen. Het kindertarief is afgeschaft en ook de prijs voor de clubs ligt nu iets hoger. We kunnen ook niet anders, we hebben geen keuze. Een ticket om te schaatsen is nu een halve euro duurder. Gemiddeld zitten we met een prijsverhoging van 10 procent, maar onze energiekosten bedragen 25 procent. En je kan dat allemaal niet doorrekenen aan de klant.”