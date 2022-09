In het Wiel van Jef: fietsroute als eerbetoon aan voormalig priester en activist Jef Ulburghs

Jef Ulburghs werd geboren in Zolder en heeft zich tijdens zijn leven ingezet voor mijnwerkers en staalarbeiders maar ook voor migranten, politiek vluchtelingen en voor de derde wereld. Velen vergelijken hem wel eens met priester Daens omdat Ulburghs ook als priester de politiek in stapte. Hij raakte verkozen voor de SP in de Genkse gemeenteraad en in het Europees Parlement. Later sloot hij zich aan bij Agalev en was hij senator, lid van de Vlaamse Raad en gemeenteraadslid. Een van zijn meest bekende quotes: "Als kleine mensen samenwerken, zijn ze tot grootse dingen in staat."