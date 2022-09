Van NAVO-hoofdkwartier tot assisenzaal voor IS-terroristen: hier wordt het grootste proces ooit in ons land gehouden

Op de ochtend van 22 maart 2016, om 7u58, ontploft een eerste bom in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem, kort daarop volgt een tweede ontploffing. Een uur later vindt ook een bomaanslag plaats op de metro in het station Maalbeek in Brussel. Er vallen 32 doden en honderden gewonden. Daarnaast komen ook 3 daders om. Op de vroegere NAVO-site in Brussel vindt nu het assisenproces over de aanslagen plaats. 10 beschuldigden staan er terecht, onder wie Salah Abdeslam en Mohamed Abrini, ook bekend als de man met het hoedje. Eén beschuldigde is niet aanwezig. Hij zou omgekomen zijn in Syrië, al is zijn dood moeilijk te verifiëren.