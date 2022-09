Kasteel, bunker of huis-met-geschiedenis: dit zijn onze tips voor Open Monumentendag

Met veel minder misgangers dubben nogal wat kerken in Vlaanderen over de toekomst: opknappen of een nieuwe invulling geven? In Lier kun je vier kerken bezoeken die allemaal in een verschillende restauratie- of herbestemmingsfase zitten. In de kerk van Kaaskerke bij Diksmuide is er tegenwoordig “champing”: church camping. Er kunnen twaalf mensen overnachten, tussen de originele elementen van de kerk: klok, preekstoel, altaar, kerkbanken en biechtstoel. Van 12 tot 18 uur te bezoeken. In Sint-Amandsberg bij Gent is de modernistische Heilig Kruiskerk uit de sixties nu een veiling- en expositieruimte.