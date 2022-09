Kinderopvang De Kleine Maatjes in Zonhoven moet een vestiging sluiten door stijgende prijzen

"De sluiting van één van onze vestigingen kan niet van de ene op de andere dag gebeuren. Daarom is er een afbouwscenario bedacht", gaat Willems verder. "Financieel gezien zouden we best morgen al stoppen om de kosten zoveel mogelijk te beperken", gaat Ine verder, "maar dat kunnen we niet over ons hart krijgen omdat we geen gezinnen in de kou willen laten staan. Voor de kinderen die momenteel nog door ons worden opgevangen, zal er geen probleem zijn. Maar we gaan geen kindjes meer inschrijven. En we proberen dan in de loop van volgend jaar de kindjes die we nog hebben over te hevelen naar de locatie in de Kleine Hellekensstraat."