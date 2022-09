"Rouw om de koningin, niet om haar imperium": naast verdriet ook kritiek in voormalige Britse koloniën (en daarbuiten)

Om te begrijpen waar die gemengde gevoelens vandaan komen, duiken we het verleden in.

De fundamenten van het Britse koloniale rijk werden al in de zestiende eeuw gelegd, en het imperium kende een territoriaal hoogtepunt in 1921. “Het was het grootste koloniale rijk dat de wereld heeft gezien, zich uitstrekkend van Australië over Afrika tot Canada”, schetst Goddeeris. De dekolonisatie vond grotendeels plaats na de Tweede Wereldoorlog. In 1997 werd met Hongkong de laatste kolonie teruggegeven aan China.

De volledige historie van het Britse rijk beslaat moeiteloos een tiendelige encyclopedie en is volgens Goddeeris enorm gevarieerd. “Het gaat van slavernij en plantage-economieën in Jamaica, over het bewust uitroeien van bevolkingsgroepen in Tasmanië tot verdeel-en-heerspolitiek in voormalig Brits-India en moeizame dekolonisaties in Kenia en Maleisië, met conflicten die vandaag nog steeds niet zijn opgelost.”

“Op economisch vlak hebben de Britten zich gigantisch kunnen verrijken. Al in de negentiende eeuw sprak India over een “drain of wealth”. Vandaag verschijnen er boeken waarin ze de koloniale periode omschrijven als 'het donkerste tijdperk uit hun geschiedenis'.”

“Anderzijds mocht in de jaren dertig van vorige eeuw al een zesde van het Indiase volk deelnemen aan verkiezingen, en werd in Groot-Brittannië de strijd tegen slavernij geboren. Het is een complexe geschiedenis met veel nuances.”