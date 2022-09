Leegstaande fabriek Meurop in Rijmenam te bezoeken op Open Monumentendag: "Het was een IKEA avant la lettre"

Maria Verschooren was 17 jaar toen ze bij Meurop begon, en ze bleef er tot de fabriek failliet ging. Ze was een van de stiksters die stof op de salons en de zetels stikten. "Ik werkte hier ontzettend graag," vertelt ze, "ik heb hier zelfs mijn man leren kennen. Ik zei tegen de vrouwen die hier zaten: kijk, dat mooi manneke hierbuiten op z'n brommerke, wie is dat? 1 van de vrouwen antwoordde dat het haar broer was. En nu zijn we al 56 getrouwd."