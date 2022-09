Liveblog - Nieuwe koning Charles III spreekt vandaag zijn natie toe, London Eye en Eiffeltoren doven de lichten

Op verschillende gebouwen wereldwijd is de verlichting de voorbije nacht aangepast als eerbetoon aan de overleden Britse Queen. Zo kondigden de uitbaters van de Eiffeltoren op Twitter aan dat de lichten van het beroemde gebouw in Parijs vanaf middernacht zijn gedoofd. Ook de lichten van het reuzenrad London Eye in de Britse hoofdstad gingen bij zonsondergang uit. Het Empire State Building in New York licht dan weer op in paars en zilver als eerbetoon aan de koningin.