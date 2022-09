Nieuwe kringwinkel in Tremelo verkoopt alleen textiel

"We merken dat onze kringwinkels de jongste tijd enorm aan populariteit winnen, net als in heel Vlaanderen", zegt Yana Pulinckx van de vzw Kringwinkel Hageland. "We zamelen al 25 jaar herbruikbare goederen in. Maar het aandeel van textiel is de jongste tijd flink toegenomen. Daarom hebben we beslist om een kringwinkel met uitsluitend textiel te openen. Je vindt er basiskleding, zoals T-shirts, jurken en broeken aan lage prijzen. Maar we hebben ook enkele unieke stukken te koop, die iets duurder geprijsd zijn."