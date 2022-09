"God save the King": van politiehelmen tot postzegels, zo zal de nieuwe koning in het dagelijkse leven van de Britten opduiken

De tekst van het Britse volkslied zal veranderen van "God save the Queen" in "God save the King". De tekst en melodie zouden al dateren van de zeventiende eeuw, maar volgens de website van de koninklijke familie werd het volkslied in zijn huidige vorm voor het eerst gezongen in 1745 in Londen toen de uitdager voor de Britse troon, prins Charles Edward Stuart, bijgenaamd "Bonnie Prince Charlie", in een veldslag bij Prestonpans het leger versloeg van koning George II.

Vanwaar de tekst komt is niet precies geweten en daarom is er ook geen officiële versie van het volkslied. Doorheen de jaren werden soms verzen toegevoegd, maar die worden zelden gezongen. Zo is er bijvoorbeeld ook een vers dat verwijst naar de anti-Schotse gevoelens na de strijd tussen Bonnie Prince Charlie en koning George II. Dat gaat als volgt: "Lord grant that Marshall Wade may by thy mighty aid victory bring. May he sedition hush, and like a torrent rush, rebellious Scots to crush. God save the King!"