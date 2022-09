Noord-Korea machtigt preventieve nucleaire aanvallen: "Status als nucleair bewapende staat is onomkeerbaar geworden"

De nucleaire wapens mogen dus bij verschillende scenario's worden afgevuurd. Bijvoorbeeld bij een mogelijke nucleaire aanval van een vijand, als de leider of het volk in gevaar zijn of om de overhand te krijgen in een oorlog. Kim Jong-un heeft "alle beslissende macht" over nucleaire wapens, maar als er gevaar is, mogen de wapens dus automatisch worden afgevuurd.