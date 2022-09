Oekraïne boekt "substantiële winst" in regio Charkov: "Zwakke plek ontdekt op plek waar vijand niet klaar was"

De terreinwinst van Oekraïne is de snelste opmars in maanden tijd die door beide partijen werd erkend en een van de grootste omslagen in de oorlog sinds de Russen zich terugtrokken rond de hoofdstad Kiev. Lange tijd bleef de frontlijn nagenoeg intact en boekten beide partijen amper terreinwinst. Volgens het Oekraïense leger is het nu in 3 dagen tijd zo'n 50 kilometer door het front rond Charkov opgeschoven.

"We hebben een zwakke plek ontdekt op een plek waar de vijand niet klaar was", verwoordde een adviseur van de president het. Volgens Oekraïne had Rusland namelijk duizenden militairen naar het zuiden verplaatst om een antwoord te bieden op het tegenoffensief in Cherson. Dat tegenoffensief in het zuiden heeft tot nog toe echter niet zo'n grote winst opgeleverd als nu in het oosten is gebeurd, gaf de adviseur toe.



De Russische invasie is inmiddels iets meer dan 6 maanden aan de gang. Sinds de start ervan eind februari zouden al tienduizenden mensen om het leven gekomen zijn. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht en verschillende Oekraïense steden werden door het Russische leger aan puin geschoten.