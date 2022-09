Ook MIVB ziet energiekost stijgen, maar de reiziger voelt het voorlopig niet

Net als bij de NMBS bereidt ook de MIVB zich voor op heel wat extra energiekosten. De Brusselse vervoersmaatschappij is voorlopig niet van plan om stations of wachtruimtes minder te verlichten of te verwarmen. Verspreide energieaankopen en duurzaamheidsmaatregelen moeten in eerste instantie helpen de kosten te drukken. Toch is het op langere termijn niet uitgesloten dat de ticketprijs omhoog zal gaan.