Plannen voor nieuwe dorpskern Meerbeek stuiten op verzet bij lokale actiegroep: "Wij willen meer inspraak"

De actiegroep zet in zijn open brief een aantal wensen op een rijtje. "Wij vragen bijvoorbeeld meer groen en een plek waar onze jongeren kunnen samenkomen. Als die er niet is, krijg je hangjongeren. We willen ook een realistisch circulatieplan voor het verkeer, met aandacht voor veilig en vlot verkeer voor alle weggebruikers naar de school, maar ook naar onze dorpswinkel en apotheek. En we zouden graag ook meer inspraak hebben in de plannen. We hebben het gevoel dat we nu niets in de pap te brokken hebben, buiten dat ene infomoment in februari", stelt Verlinden.