Plasticverwerkingsbedrijf uit Rijkevorsel legt productie week stil door te hoge energieprijzen

"Produceren is voor ons niet meer mogelijk nu, omdat de kostprijs hoger ligt dan wat we eraan kunnen verdienen", vertelt Jespers. De factuur in juli en augustus was volgens Jespers een verdubbeling van de maanden ervoor. "Gelukkig waren we in juli twee weken in collectieve vakantie, waardoor we maar de helft van de bittere pil hebben moeten slikken." De piek bereikte het bedrijf in augustus. "We betalen nu vijf keer zoveel als een jaar geleden", zegt Jespers.