Politie pakt geseinde man op die cocaïne en grote som geld bij zich had in Willebroek

In Blaasveld, een deelgemeente van Willebroek, heeft de politie dinsdagavond een 40-jarige man opgepakt die in het bezit was van cocaïne en een som geld. “Een patrouille merkte de man op toen die wilde parkeren op de Mechelsesteenweg. De agenten herkenden hem als een ontvluchte gevangene die geseind stond en gekend was van eerdere dossiers”, vertelt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek.

Toen de politie de man wilde aanspreken, vluchtte hij te voet weg. “Wat volgde was een korte achtervolging in het centrum van Blaasveld”, zegt Van de Sande. De politie kon de man uiteindelijk arresteren. “Hij was op dat moment in het bezit van drugs en een grote som geld. We hebben alles in beslag genomen.”

De politie voerde nadien ook een huiszoeking uit bij de man, waar ook onder meer cocaïne, cannabis en amfetamines werden aangetroffen. Ook zijn vriendin werd verhoord door de politie. De onderzoekrechter heeft de man intussen aangehouden.