Privévliegtuig van Nederlandse dj Afrojack schuift van landingsbaan op luchthaven van Deurne

Een klein vliegtuigje is donderdagavond in de problemen geraakt tijdens de landing op de Internationale Luchthaven Antwerpen in Deurne. "Het schoof over de drempel van de landingsbaan en belandde in de veiligheidszone. Er waren twee passagiers aan boord, maar niemand raakte gewond", zegt luchthavencommandant Wim Verbist. Waarom het vliegtuig niet op tijd kon stoppen, is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. De schade aan het vliegtuig valt mee.