Provincie Oost-Vlaanderen zet groepsaankoop zonnepanelen vroegtijdig stop wegens te veel aanvragen

Net als bij de eerste groepsaankoop in het voorjaar moet de provincie Oost-Vlaanderen ook de tweede groepsaankoop vroegtijdig stopzetten. Normaal konden geïnteresseerden zich inschrijven tot november, maar door de grote belangstelling worden de inschrijvingen nu al afgesloten.

“Op enkele weken tijd hadden we meer dan 4.500 inschrijvingen, waarvan er al bijna 1.000 het aanbod hadden aanvaard”, legt gedeputeerde Riet Gillis uit. “Als we de beloften willen inwilligen, moeten we nu stoppen, anders halen de installateurs de deadline van april 2023 niet meer.”

Inwoners van Oost-Vlaanderen konden zich inschrijven voor een voordelige installatie van zonnepanelen en thuisbatterijen. De provincie bekijkt intussen of er nog een derde groepsaankoop kan komen.