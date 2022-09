QR-code onthult geschiedenis achter straatnamen in Rotselaar

Je vindt de eerste reeks bordjes in de Terheidelaan, Vijfde Liniestraat, Gevelstraat, Kwellenbergstraat, het Pad door de Rekken en op het Frans Drijversplein in Rotselaar. In Werchter kun je QR-codes scannen in de Frans Van Leemputtenstraat, Walstraat en het Kraneveldhoevepad. Voor Heikant is er meer informatie over de Heirbaan en in Wezemaal zijn de Kapellekensweg, Sint-Jobsweg en het V1-pad de eerste straten en trage wegen met zo’n bordje. In een volgende fase krijgen ook andere trage wegen en straten een QR-code.